Селедков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селедков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1983

Дочь: Копылова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Селедкова (Звягольская) Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
22.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селедкова (Звягольская) Галина Сергеевна

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
18.03.1989

Дочь: Володина Алена Ивановна

Мать ребёнка: Селедкова (Звягольская) Галина Сергеевна

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