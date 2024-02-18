Селедков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1983
Дочь: Копылова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Селедкова (Звягольская) Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
22.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селедкова (Звягольская) Галина Сергеевна
Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
18.03.1989
Дочь: Володина Алена Ивановна
Мать ребёнка: Селедкова (Звягольская) Галина Сергеевна