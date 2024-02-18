Селедкова (Звягольская) Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.03.1983
Дочь: Копылова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Селедков Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селедков Иван Иванович
Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
18.03.1989
Дочь: Володина Алена Ивановна
Отец ребёнка: Селедков Иван Иванович