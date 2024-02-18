Селедкова (Звягольская) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селедкова (Звягольская) Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.03.1983

Дочь: Копылова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Селедков Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селедков Иван Иванович

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
18.03.1989

Дочь: Володина Алена Ивановна

Отец ребёнка: Селедков Иван Иванович

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