Колдобенков Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения20.07.1887
Дата смерти01.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1887
Крещение
21.07.1887
Бракосочетание
08.06.1914
Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1915
Дочь: Колдобенкова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
29.11.1917
Сын: Колдобенков Николай Александрович
Мать ребёнка: Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
23.08.1921
Сын: Колдобенков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна
Смерть
01.12.1979