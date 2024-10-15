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Колдобенков Александр Егорович

Место рождения

Сухарево, Мытищи, Московская область

Дата рождения

20.07.1887

Дата смерти

01.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1887

Отец: Колдобенков Егор Николаевич

Мать: Галанина Анна Трофимовна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Крещение
21.07.1887
Сухарево, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
08.06.1914

Жена: Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1915

Дочь: Колдобенкова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1917

Сын: Колдобенков Николай Александрович

Мать ребёнка: Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Говорун (Колдобенкова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
23.08.1921

Сын: Колдобенков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Смерть
01.12.1979

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