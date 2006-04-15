Колдобенков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолдобенков Николай Александрович

Колдобенков Николай Александрович

Место рождения

Сухарево, Мытищи, Московская область

Дата рождения

29.11.1917

Дата смерти

15.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1917

Отец: Колдобенков Александр Егорович

Мать: Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монахова Мария Сергеевна

Крещение
30.11.1917
Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1947

Сын: Колдобенков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Монахова Мария Сергеевна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1955

Дочь: Пилипчук (Колдобенкова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Монахова Мария Сергеевна

Смерть
15.04.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.