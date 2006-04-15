Колдобенков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения29.11.1917
Дата смерти15.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Монахова Мария Сергеевна
Крещение
30.11.1917
Рождение ребёнка
13.12.1947
Сын: Колдобенков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Монахова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
15.08.1955
Дочь: Пилипчук (Колдобенкова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Монахова Мария Сергеевна
Смерть
15.04.2006