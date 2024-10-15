Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна 23.02.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1895

Дата смерти

29.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1914

Муж: Колдобенков Александр Егорович

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1915

Дочь: Колдобенкова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Колдобенков Александр Егорович

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1917

Сын: Колдобенков Николай Александрович

Отец ребёнка: Колдобенков Александр Егорович

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Говорун (Колдобенкова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Колдобенков Александр Егорович

Рождение ребёнка
23.08.1921

Сын: Колдобенков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Колдобенков Александр Егорович

Сухарево, Мытищи, Московская область
Смерть
29.01.1987

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