Колдобенкова (Кузнецова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1895
Дата смерти29.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1914
Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1915
Дочь: Колдобенкова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Колдобенков Александр Егорович
Рождение ребёнка
29.11.1917
Сын: Колдобенков Николай Александрович
Отец ребёнка: Колдобенков Александр Егорович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Говорун (Колдобенкова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Колдобенков Александр Егорович
Рождение ребёнка
23.08.1921
Сын: Колдобенков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Колдобенков Александр Егорович
Смерть
29.01.1987