Монахова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1918
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1947
Сын: Колдобенков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Колдобенков Николай Александрович
Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1955
Дочь: Пилипчук (Колдобенкова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Колдобенков Николай Александрович
Смерть
1995