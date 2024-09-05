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Монахова Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1918

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колдобенков Николай Александрович

Рождение ребёнка
13.12.1947

Сын: Колдобенков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Колдобенков Николай Александрович

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1955

Дочь: Пилипчук (Колдобенкова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Колдобенков Николай Александрович

Смерть
1995

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