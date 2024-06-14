Колдобенков Егор Николаевич 07.11.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колдобенков Егор Николаевич

Место рождения

Сухарево, Мытищи, Московская область

Дата рождения

07.11.1848

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1848

Отец: Колдобенков Николай Петрович

Мать: Колдобенкова Екатерина Федотовна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галанина Анна Трофимовна

Крещение
07.11.1848
Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1872

Сын: Колдобенков Павел Егорович

Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
12.12.1873

Сын: Колдобенков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1876

Сын: Колдобенков Иван Егорович

Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1879

Дочь: Колдобенкова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Колдобенков Андрей Егорович

Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1886

Сын: Колдобенков Иван Егорович

Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1887

Сын: Колдобенков Александр Егорович

Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1890

Дочь: Колдобенкова Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1891

Дочь: Баландина (Колдобенкова) Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Смерть
1929

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