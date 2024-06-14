Колдобенков Егор Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1848
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1848
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галанина Анна Трофимовна
Крещение
07.11.1848
Рождение ребёнка
23.01.1872
Сын: Колдобенков Павел Егорович
Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
12.12.1873
Сын: Колдобенков Михаил Егорович
Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
07.05.1876
Сын: Колдобенков Иван Егорович
Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
06.02.1879
Дочь: Колдобенкова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
21.10.1883
Сын: Колдобенков Андрей Егорович
Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
09.04.1886
Сын: Колдобенков Иван Егорович
Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
20.07.1887
Сын: Колдобенков Александр Егорович
Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
02.01.1890
Дочь: Колдобенкова Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
24.11.1891
Дочь: Баландина (Колдобенкова) Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Галанина Анна Трофимовна
Смерть
1929