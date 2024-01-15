Кульчеева (Старкова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульчеева (Старкова) Анна Владимировна

Место рождения

Русский Акташ, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1900

Дата смерти

10.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Старков Владимир

Мать: Старкова не известно

Русский Акташ, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прушинская (Кульчеева) Лидия Матвеевна

Отец ребёнка: Кульчеев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульчеев Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Кульчеев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
04.09.1923

Сын: Кульчеев Геннадий Матвеевич

Отец ребёнка: Кульчеев Матвей Петрович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.01.1977
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

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