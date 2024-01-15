Кульчеева (Старкова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти10.01.1977
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Старков Владимир
Мать: Старкова не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прушинская (Кульчеева) Лидия Матвеевна
Отец ребёнка: Кульчеев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульчеев Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Кульчеев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1923
Сын: Кульчеев Геннадий Матвеевич
Отец ребёнка: Кульчеев Матвей Петрович
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.01.1977
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область