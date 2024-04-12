Кульчеев Матвей Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кульчеев Петр
Рождение ребёнка
04.09.1923
Сын: Кульчеев Геннадий Матвеевич
Мать ребёнка: Кульчеева Анна Владимировна
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прушинская Лидия Матвеевна
Мать ребёнка: Кульчеева Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульчеев Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Кульчеева Анна Владимировна
Смерть
1957
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область