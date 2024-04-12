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Кульчеев Матвей Петрович

Место рождения

Русский Акташ, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кульчеев Петр

Мать: не указана

Русский Акташ, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1923

Сын: Кульчеев Геннадий Матвеевич

Мать ребёнка: Кульчеева Анна Владимировна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прушинская Лидия Матвеевна

Мать ребёнка: Кульчеева Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульчеев Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Кульчеева Анна Владимировна

Смерть
1957
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
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