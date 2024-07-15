Ключиков Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ключикова Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Ключикова (Бабаркина) Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ключикова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Ключикова (Бабаркина) Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ключикова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ключикова (Бабаркина) Надежда Андреевна