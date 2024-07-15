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Ключиков Василий Семенович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ключиков Семён Андреевич

Мать: Ключикова (Маркина-Мазнёва) Акилина Еремеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключикова (Бабаркина) Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ключикова Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Ключикова (Бабаркина) Надежда Андреевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ключикова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Ключикова (Бабаркина) Надежда Андреевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ключикова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ключикова (Бабаркина) Надежда Андреевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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