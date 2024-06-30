Артемов Семён Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемов Семён Максимович

Артемов Семён Максимович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Артемов Максим Артемович

Мать: Артемова Федосья Яковлевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Артемов Василий Семенович

Мать ребёнка: Артемова Анисья Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Артемова Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Артемова Анисья Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Артемова Гликерия Семеновна

Мать ребёнка: Артемова Анисья Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Артемов Егор Семенович

Мать ребёнка: Артемова Анисья Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.