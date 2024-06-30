Артемов Семён Максимович
Место рождения
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Артемов Василий Семенович
Мать ребёнка: Артемова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Артемова Авдотья Семеновна
Мать ребёнка: Артемова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Артемова Гликерия Семеновна
Мать ребёнка: Артемова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Артемова Анисья Васильевна