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Ключикова Фекла Васильевна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ключиков Василий Семенович

Мать: Ключикова Надежда Андреевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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