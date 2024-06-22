Майоров Александр Алексеевич 13.03.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майоров Александр Алексеевич

Место рождения

Фоминское, Мытищи, Московская область

Дата рождения

13.03.1906

Дата смерти

19.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1906

Отец: Майоров Алексей Яковлевич

Мать: Майорова (Царёва) Ирина Никитина

Фоминское, Мытищи, Московская область
В метрической книге дата рождения 13.03.1906г В документах(св-во и справка о смерти) дата рождения 16.03.1906г На надгробии дата рождения30.03.1906г
Крещение
15.03.1906
Марфино, Мытищи, Московская область
Ц. Богородице-Рождественская
Бракосочетание
12.07.1931

Жена: Майорова (Скворцова) Анна Васильевна

Протасовский сельский совет, Дмитровского района МО
Рождение ребёнка
21.05.1940

Сын: Майоров Лев Александрович

Мать ребёнка: Майорова (Скворцова) Анна Васильевна

Фоминское, Мытищи, Московская область
Смерть
19.12.1975
Марфино, Мытищи, Московская область
Запись акта N⁰52 от19.12.1975г., Федоскинский сельский совет депутатов трудящихся Мытищинского района Московской области. Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения Кладбище Марфинское

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