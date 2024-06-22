Майоров Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1906
Дата смерти19.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1906
В метрической книге дата рождения 13.03.1906г В документах(св-во и справка о смерти) дата рождения 16.03.1906г На надгробии дата рождения30.03.1906г
Крещение
15.03.1906
Ц. Богородице-Рождественская
Бракосочетание
12.07.1931
Протасовский сельский совет, Дмитровского района МО
Рождение ребёнка
21.05.1940
Сын: Майоров Лев Александрович
Мать ребёнка: Майорова (Скворцова) Анна Васильевна
Смерть
19.12.1975
Запись акта N⁰52 от19.12.1975г., Федоскинский сельский совет депутатов трудящихся Мытищинского района Московской области. Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения Кладбище Марфинское