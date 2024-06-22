Майорова (Царёва) Ирина Никитина
Место рождения
Дата рождения03.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1874
Временнообязанный Графу Панину села Марфина крестьянинъ Никита Ѳедоровъ(Царёв) и законная жена его Гликерія Васильева, оба православнаго вѣроисповѣедания Восприемники: Временнообязанная Графу Панину... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1897
Сын: Царёв Николай (Незаконнорожденный)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.06.1902
Сын: Царёв Федор (Незаконнорожденный)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
06.02.1905
Рождение ребёнка
13.03.1906
Сын: Майоров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Майоров Алексей Яковлевич
В метрической книге дата рождения 13.03.1906г В документах(св-во и справка о смерти) дата рождения 16.03.1906г На надгробии дата рождения30.03.1906г
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Майоров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Майоров Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
23.12.1909
Сын: Майоров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Майоров Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
06.07.1916
Дочь: Майорова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Майоров Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно