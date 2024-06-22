Майорова (Царёва) Ирина Никитина 03.05.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майорова (Царёва) Ирина Никитина

Место рождения

Марфино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

03.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1874

Отец: Царёв Никита Фёдоров

Мать: Царёва Гликерия/Лукерья Васильева

Марфино, Мытищи, Московская область
Временнообязанный Графу Панину села Марфина крестьянинъ Никита Ѳедоровъ(Царёв) и законная жена его Гликерія Васильева, оба православнаго вѣроисповѣедания Восприемники: Временнообязанная Графу Панину... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1897

Сын: Царёв Николай (Незаконнорожденный)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.06.1902

Сын: Царёв Федор (Незаконнорожденный)

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
06.02.1905

Муж: Майоров Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
13.03.1906

Сын: Майоров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Майоров Алексей Яковлевич

Фоминское, Мытищи, Московская область
В метрической книге дата рождения 13.03.1906г В документах(св-во и справка о смерти) дата рождения 16.03.1906г На надгробии дата рождения30.03.1906г
Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Майоров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Майоров Алексей Яковлевич

Фоминское, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1909

Сын: Майоров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Майоров Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
06.07.1916

Дочь: Майорова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Майоров Алексей Яковлевич

Фоминское, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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