Майорова (Скворцова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1911
Дата смерти26.09.1993
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1911
Отец: Скворцов Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1931
Рождение ребёнка
21.05.1940
Сын: Майоров Лев Александрович
Отец ребёнка: Майоров Александр Алексеевич
Смерть
26.09.1993
Запись акта N⁰60, от 27.09.1993г., Сухаревский сельский совет народных депутатов Мытищинского района Московской области Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения