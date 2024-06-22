Майорова (Скворцова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Скворцова) Анна Васильевна

Место рождения

Фоминское, Мытищи, Московская область

Дата рождения

28.02.1911

Дата смерти

26.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1911

Отец: Скворцов Василий Иванович

Мать: не указана

Фоминское, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
12.07.1931

Муж: Майоров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
21.05.1940

Сын: Майоров Лев Александрович

Отец ребёнка: Майоров Александр Алексеевич

Фоминское, Мытищи, Московская область
Смерть
26.09.1993
Запись акта N⁰60, от 27.09.1993г., Сухаревский сельский совет народных депутатов Мытищинского района Московской области Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения

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