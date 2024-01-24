Корсакова (Корнева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Корнева) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Корсаков Иван Степанович

Отец ребёнка: Корсаков Степан

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Корсаков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Валентин Степанович

Отец ребёнка: Корсаков Степан

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Степан

Смерть
Неизвестно
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