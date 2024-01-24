Корсакова (Корнева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнев Василий
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Корсаков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Корсаков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Валентин Степанович
Отец ребёнка: Корсаков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корсаков Степан
Смерть
Неизвестно