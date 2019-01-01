село Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Кузьминка

Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Главный комитет об устройстве сельского состояния. По жалобе поверенного крестьян, Нижегородской губернии Сергачского уезда Богородской волости села Кузьминки, Якова Иван Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4452Кузьминка, с. каз.при рч. Анде.724201712735Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Богородская волость
576. Кузминки, село бывшее государственное, при реке Анде, дворов 228, жителей 1521, церковь православная, 7 ветряных мельниц, 3 красильн. зав., кожевенный завод, кирпичн Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Сергачский уезд, Богородская волость
с. Кузьминка250177

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Сергачская волость
Кузьминка село193Кузьминск. 2163Сергач577130

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сергачский район
17910Кузьминкасело55°36'45°29'N-38-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, Сельское поселение Богородский сельсовет
22648420116с Кузьминкасело

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