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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Главный комитет об устройстве сельского состояния. По жалобе поверенного крестьян, Нижегородской губернии Сергачского уезда Богородской волости села Кузьминки, Якова Иван Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4452Кузьминка, с. каз.при рч. Анде.724201712735Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
576. Кузминки, село бывшее государственное, при реке Анде, дворов 228, жителей 1521, церковь православная, 7 ветряных мельниц, 3 красильн. зав., кожевенный завод, кирпичн Показать все
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Кузьминка250177—
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Кузьминка село193Кузьминск. 2163Сергач577130
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
17910Кузьминкасело55°36'45°29'N-38-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22648420116с Кузьминкасело