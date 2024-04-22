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Корсаков Иван Степанович

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Место рождения

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Корсаков Степан

Мать: Корсакова Мария Васильевна

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1956

Дочь: Семычева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова Зинаида

Рождение ребёнка
25.08.1961

Дочь: Шаганова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Зинаида

Смерть
Неизвестно
Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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