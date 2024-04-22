Корсаков Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Корсаков Степан
Рождение ребёнка
09.11.1956
Дочь: Семычева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова Зинаида
Рождение ребёнка
25.08.1961
Дочь: Шаганова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсакова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсакова Зинаида
Смерть
Неизвестно