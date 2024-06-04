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Трущилов Анисим Гаврилов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов

Мать: Трущилова Прасковья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трущилова Евдокия (Авдотья) Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Трущилов Павел Анисимов

Мать ребёнка: Трущилова Евдокия (Авдотья) Алексеева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Трущилова) Матрена Анисимова

Мать ребёнка: Трущилова Евдокия (Авдотья) Алексеева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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