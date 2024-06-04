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Трущилова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Трущилова) Ульяна Гаврилова

Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Трущилов Прокофей Гаврилов

Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Трущилов Фрол Гаврилов

Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Симакова (Трущилова) Мавра Гаврилова

Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1825

Дочь: Ермохина (Трущилова) Устинья Гаврилова

Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Трущилова) Прасковья Гаврилова

Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Трущилов Анисим Гаврилов

Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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