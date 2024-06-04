Трущилова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Трущилова) Ульяна Гаврилова
Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Трущилов Прокофей Гаврилов
Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Симакова (Трущилова) Мавра Гаврилова
Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1825
Дочь: Ермохина (Трущилова) Устинья Гаврилова
Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Трущилова) Прасковья Гаврилова
Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов
Смерть
После 1834