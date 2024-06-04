Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Трущилов (Балаков) Ефим Иванов

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трущилова Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Трущилова) Ульяна Гаврилова

Мать ребёнка: Трущилова Прасковья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Трущилов Прокофей Гаврилов

Мать ребёнка: Трущилова Прасковья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Трущилов Фрол Гаврилов

Мать ребёнка: Трущилова Прасковья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Симакова (Трущилова) Мавра Гаврилова

Мать ребёнка: Трущилова Прасковья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1825

Дочь: Ермохина (Трущилова) Устинья Гаврилова

Мать ребёнка: Трущилова Прасковья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Трущилова) Прасковья Гаврилова

Мать ребёнка: Трущилова Прасковья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Трущилов Анисим Гаврилов

Мать ребёнка: Трущилова Прасковья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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