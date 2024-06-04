Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Трущилов (Балаков) Ефим Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трущилова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Трущилова) Ульяна Гаврилова
Мать ребёнка: Трущилова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Трущилов Прокофей Гаврилов
Мать ребёнка: Трущилова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Трущилова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Симакова (Трущилова) Мавра Гаврилова
Мать ребёнка: Трущилова Прасковья
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1825
Дочь: Ермохина (Трущилова) Устинья Гаврилова
Мать ребёнка: Трущилова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Трущилова) Прасковья Гаврилова
Мать ребёнка: Трущилова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Трущилова Прасковья
Смерть
После 1850