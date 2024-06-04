Трущилов (Балаков) Ефим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Балаков Иван Ефимов
Мать: Балакова Домна Фирсова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Трущилова) Ирина (Арина) Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Трущилов Федор (Ст) Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Трущилов Яков Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Трущилов Федор (Мл) Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Трущилов Иван Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1813