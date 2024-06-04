Трущилов (Балаков) Ефим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трущилов (Балаков) Ефим Иванов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Балаков Иван Ефимов

Мать: Балакова Домна Фирсова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Трущилова) Ирина (Арина) Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Трущилов (Балаков) Гаврила Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Трущилов Федор (Ст) Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Трущилов Яков Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Трущилов Федор (Мл) Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Трущилов Иван Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1813
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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