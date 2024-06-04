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Балакова Домна Фирсова

Место рождения

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балаков Иван Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Трущилов (Балаков) Ефим Иванов

Отец ребёнка: Балаков Иван Ефимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Балакова) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Балаков Иван Ефимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762

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