Балакова Домна Фирсова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балаков Иван Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Трущилов (Балаков) Ефим Иванов
Отец ребёнка: Балаков Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Балакова) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Балаков Иван Ефимов
Смерть
После 1762