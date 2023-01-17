село Труслейка, село Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Труслейка

Инзенский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
988Труслейка, с. удел.при ррч. Труслейке и Юлове.60302628871063Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Аргашская волость
507. Труслейка, село бывшее удельное, при речке Труслейке, дворов 305, жителей 2206, церковь православная, школа, 3 постоялых двора, кожевня, кулев. звд., овчинный завод, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Инзенский район
31018Труслейкасело53°54'с.ш.46°24'в.д.N-38-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Инзенский муниципальный район, Труслейское сельское поселение
73610480101с Труслейкасело
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