Трущилова Евдокия (Авдотья) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трущилова Евдокия (Авдотья) Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трущилов Анисим Гаврилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Трущилов Павел Анисимов

Отец ребёнка: Трущилов Анисим Гаврилов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Трущилова) Матрена Анисимова

Отец ребёнка: Трущилов Анисим Гаврилов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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