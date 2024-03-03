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Филиппов Андрей Павлович

Место рождения

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Филиппов Павел Михайлович

Мать: Филиппова Наталья

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Евдокия Федоровна

Смерть
?.12.1941
пропал без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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