Филиппов Андрей Павлович
Место рожденияКемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Дата рождения1908
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Филиппов Павел Михайлович
Мать: Филиппова Наталья
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
пропал без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести