Филиппова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Филиппов Павел Михайлович
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
25.08.1910
Дочь: Гладышева Наталья Павловна
Отец ребёнка: Филиппов Павел Михайлович
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Филиппов Павел Михайлович
ст ЯЯ Томской жел. дор.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Филиппов Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно