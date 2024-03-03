Филиппова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Филиппов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Михайлович

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
25.08.1910

Дочь: Гладышева Наталья Павловна

Отец ребёнка: Филиппов Павел Михайлович

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
1915

Сын: Филиппов Петр Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Михайлович

ст ЯЯ Томской жел. дор.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
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