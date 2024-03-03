Филиппов Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1951 и 1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филиппов Михаил
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Филиппова Наталья
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
25.08.1910
Дочь: Гладышева Наталья Павловна
Мать ребёнка: Филиппова Наталья
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Филиппова Наталья
ст ЯЯ Томской жел. дор.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Филиппова Наталья
Смерть
Между 1951 и 1955