Филиппов Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1951 и 1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Филиппов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Филиппова Наталья

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
25.08.1910

Дочь: Гладышева Наталья Павловна

Мать ребёнка: Филиппова Наталья

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
1915

Сын: Филиппов Петр Павлович

Мать ребёнка: Филиппова Наталья

ст ЯЯ Томской жел. дор.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Филиппова Наталья

Смерть
Между 1951 и 1955
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