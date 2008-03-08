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Егоров Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1938

Дата смерти

08.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1938

Отец: Егоров Николай Иванович

Мать: Егорова Ольга Демьяновна

Рождение ребёнка
14.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Татьяна Гавриловна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.03.1965

Дочь: Мишустина Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Егорова Татьяна Гавриловна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.07.1973

Сын: Егоров Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Егорова Татьяна Гавриловна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
08.03.2008
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