Егоров Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1938
Дата смерти08.03.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1938
Отец: Егоров Николай Иванович
Мать: Егорова Ольга Демьяновна
Рождение ребёнка
14.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
03.03.1965
Дочь: Мишустина Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Егорова Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
28.07.1973
Мать ребёнка: Егорова Татьяна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
08.03.2008