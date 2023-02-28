Мишустина (Егорова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишустина (Егорова) Ирина Васильевна

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Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

03.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1965

Отец: Егоров Василий Николаевич

Мать: Егорова Татьяна Гавриловна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
30.07.1983

Муж: не указан

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.06.1984

Дочь: Непомнящих Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Мишустин Александр Иванович

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Развод
15.10.2003

Муж: не указан

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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