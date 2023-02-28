Мишустина (Егорова) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1965
Бракосочетание
30.07.1983
Муж: не указан
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.06.1984
Дочь: Непомнящих Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Мишустин Александр Иванович
Развод
15.10.2003
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан