Егорова (Маркова) Ольга Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1910
Дата смерти11.11.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1910
Отец: Марков Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1936
Дочь: Рыжанкова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1938
Сын: Егоров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович
Смерть
11.11.1973