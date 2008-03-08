Егорова (Маркова) Ольга Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Маркова) Ольга Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1910

Дата смерти

11.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1910

Отец: Марков Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1936

Дочь: Рыжанкова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1938

Сын: Егоров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Петр Николаевич

Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович

Смерть
11.11.1973
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