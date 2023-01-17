Панов Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1910
Дата смерти16.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1910
Отец: Панов Матвей
Мать: Панова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Бардакова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Панова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.05.1938
Сын: Панов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Панова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
30.12.1941
Сын: Панов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Панова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Мария Андреевна
Смерть
16.04.1980
Кирово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область