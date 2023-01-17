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Панов Алексей Матвеевич

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Место рождения

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

11.03.1910

Дата смерти

16.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1910

Отец: Панов Матвей

Мать: Панова Анна Васильевна

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Бардакова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Панова Мария Андреевна

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.05.1938

Сын: Панов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Панова Мария Андреевна

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.12.1941

Сын: Панов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Панова Мария Андреевна

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Мария Андреевна

Смерть
16.04.1980
Кирово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
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