Панов Матвей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1910
Мать ребёнка: Панова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Панова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
08.03.1915
Сын: Панов Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Панова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1919
Дочь: Бережнова Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Панова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно