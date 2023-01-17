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Панов Матвей

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Место рождения

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.03.1910

Сын: Панов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Панова Анна Васильевна

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Панов Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Панова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.1915

Сын: Панов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Панова Анна Васильевна

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.08.1919

Дочь: Бережнова Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Панова Анна Васильевна

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
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