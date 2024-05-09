село Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Дьяковка

Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1865Дьяковка (Березники), с. каз.при р. Еруслане.9510036210701053Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Салтовская волость
1152. Дьяковка, село бывшее государственное, при реке Еруслане, дворов 567, жителей 3505, церковь православная, школа, 11 лавок, 3 ярмарки, базар по воскресеньям

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Дьяковская волость
С. Дьяковка. Б. госуд. Рус. Прав.5052Р. Еруслан41214412097537563888

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Краснокутский район
44037Дьяковкасело50°43'с.ш.46°47'в.д.M-38-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Краснокутский муниципальный район, Дьяковское сельское поселение
63623410101с Дьяковкасело

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