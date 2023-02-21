Панова (Максюкова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1911
Дата смерти04.06.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Бардакова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Панов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
27.05.1938
Сын: Панов Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Панов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
30.12.1941
Сын: Панов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Панов Алексей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1978
Кирово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область