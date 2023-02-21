Панова (Максюкова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Максюкова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1911

Дата смерти

04.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Бардакова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Панов Алексей Матвеевич

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.05.1938

Сын: Панов Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Панов Алексей Матвеевич

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.12.1941

Сын: Панов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Панов Алексей Матвеевич

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Алексей Матвеевич

Смерть
04.06.1978
Кирово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
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