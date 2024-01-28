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Улезьков Василий Яковлевич

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Улезьков Яков Дмитриевич

Мать: Улезькова Анна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1836 г.
Смерть
Неизвестно

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