Улезькова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улезькова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Улезькова) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Яков Дмитриевич

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Улезьков Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Улезьков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Улезьков Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Улезьков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Улезьков Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Улезькова) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Улезьков Еремей Яковлевич

Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Улезьков Калистрат (Анистрат) Яковлевич

Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Улезьков Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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