Улезькова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Улезькова) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Улезьков Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Улезьков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Улезьков Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Улезькова) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Улезьков Еремей Яковлевич
Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Улезьков Калистрат (Анистрат) Яковлевич
Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Улезьков Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Улезьков Яков Дмитриевич
Смерть
Неизвестно