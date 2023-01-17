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Гагаринов Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гагаринов Александр Маркович

Мать: Гагаринова Евгения Радионова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Гагаринова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аннанья Васильевна

Мать ребёнка: Гагаринова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гагаринов Максим Васильевич

Мать ребёнка: Гагаринова Феодосия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Феодосия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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