Гагаринов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Гагаринова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аннанья Васильевна
Мать ребёнка: Гагаринова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гагаринов Максим Васильевич
Мать ребёнка: Гагаринова Феодосия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858