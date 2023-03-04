Гагаринова Евгения Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Гагаринов Александр Маркович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гагаринов Василий Александрович
Отец ребёнка: Гагаринов Александр Маркович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гагаринов Федот Александрович
Отец ребёнка: Гагаринов Александр Маркович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гагаринов Степанко Александрович
Отец ребёнка: Гагаринов Александр Маркович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Алимпиада Александровна
Отец ребёнка: Гагаринов Александр Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858