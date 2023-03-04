Гагаринова Евгения Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Евгения Радионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Гагаринов Александр Маркович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гагаринов Василий Александрович

Отец ребёнка: Гагаринов Александр Маркович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гагаринов Федот Александрович

Отец ребёнка: Гагаринов Александр Маркович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гагаринов Степанко Александрович

Отец ребёнка: Гагаринов Александр Маркович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Алимпиада Александровна

Отец ребёнка: Гагаринов Александр Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Александр Маркович

Смерть
После 1858
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