Гагаринова Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гагаринов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аннанья Васильевна
Отец ребёнка: Гагаринов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гагаринов Максим Васильевич
Отец ребёнка: Гагаринов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858