Гагаринова Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринова Феодосия Иванова

Гагаринова Феодосия Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гагаринов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аннанья Васильевна

Отец ребёнка: Гагаринов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гагаринов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Гагаринов Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Василий Александрович

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close