Шуканова Мария Макеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуканова Мария Макеевна

Шуканова Мария Макеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1871 ст.

Дочь: Шуканова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Шуканов Василий Титович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1876 ст.

Дочь: Шуканова Макрина Васильевна

Отец ребёнка: Шуканов Василий Титович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1878 ст.

Дочь: Шуканова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Шуканов Василий Титович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1879 ст.

Дочь: Погоняйлова Маланья Васильевна

Отец ребёнка: Шуканов Василий Титович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1881 ст.

Сын: Шуканов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Шуканов Василий Титович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуканов Василий Титович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close