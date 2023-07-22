Шуканова Мария Макеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.1871 ст.
Дочь: Шуканова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Шуканов Василий Титович
Рождение ребёнка
16.07.1876 ст.
Дочь: Шуканова Макрина Васильевна
Отец ребёнка: Шуканов Василий Титович
Рождение ребёнка
17.08.1878 ст.
Дочь: Шуканова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Шуканов Василий Титович
Рождение ребёнка
01.12.1879 ст.
Дочь: Погоняйлова Маланья Васильевна
Отец ребёнка: Шуканов Василий Титович
Рождение ребёнка
20.09.1881 ст.
Отец ребёнка: Шуканов Василий Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно