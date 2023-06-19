Погоняйлова (Шуканова) Маланья Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1879 ст.
Отец: Шуканов Василий Титович
Мать: Шуканова Мария Макеевна
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1906 ст.
Дочь: Погоняйлова Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Погоняйлов Семён Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1908 ст.
Дочь: Погоняйлова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Погоняйлов Семён Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1912 ст.
Дочь: Погоняйлова Лидия Семёновна
Отец ребёнка: Погоняйлов Семён Иванович
Смерть
Неизвестно