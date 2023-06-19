Погоняйлова (Шуканова) Маланья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погоняйлова (Шуканова) Маланья Васильевна

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.12.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1879 ст.

Отец: Шуканов Василий Титович

Мать: Шуканова Мария Макеевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Муж: Погоняйлов Семён Иванович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1906 ст.

Дочь: Погоняйлова Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Погоняйлов Семён Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1908 ст.

Дочь: Погоняйлова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Погоняйлов Семён Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1912 ст.

Дочь: Погоняйлова Лидия Семёновна

Отец ребёнка: Погоняйлов Семён Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно