Погоняйлов Семён Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1906 ст.
Дочь: Погоняйлова Марфа Семёновна
Мать ребёнка: Погоняйлова Маланья Васильевна
Рождение ребёнка
03.02.1908 ст.
Дочь: Погоняйлова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Погоняйлова Маланья Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1912 ст.
Дочь: Погоняйлова Лидия Семёновна
Мать ребёнка: Погоняйлова Маланья Васильевна
Смерть
Неизвестно