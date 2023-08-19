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Погоняйлов Семён Иванович

Место рождения

Собино, Псовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Собино, Псовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Жена: Погоняйлова Маланья Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1906 ст.

Дочь: Погоняйлова Марфа Семёновна

Мать ребёнка: Погоняйлова Маланья Васильевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1908 ст.

Дочь: Погоняйлова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Погоняйлова Маланья Васильевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1912 ст.

Дочь: Погоняйлова Лидия Семёновна

Мать ребёнка: Погоняйлова Маланья Васильевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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