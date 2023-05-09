Воронкова Марфа Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1845
Сын: Воронков Аким Евдокимович
Отец ребёнка: Воронков Евдоким Фирсович
Рождение ребёнка
26.02.1853
Сын: Воронков Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Воронков Евдоким Фирсович
Рождение ребёнка
14.07.1862
Дочь: Воронкова (Воронкова) Марина Евдокимовна
Отец ребёнка: Воронков Евдоким Фирсович
Смерть
Неизвестно