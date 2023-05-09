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Воронкова Марфа Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Евдоким Фирсович

Рождение ребёнка
06.09.1845

Сын: Воронков Аким Евдокимович

Отец ребёнка: Воронков Евдоким Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1853

Сын: Воронков Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Воронков Евдоким Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1862

Дочь: Воронкова (Воронкова) Марина Евдокимовна

Отец ребёнка: Воронков Евдоким Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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