Воронков Евдоким Фирсович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Воронков Фирс Яковлевич
Мать: Воронкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1845
Сын: Воронков Аким Евдокимович
Мать ребёнка: Воронкова Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
26.02.1853
Сын: Воронков Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Воронкова Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
14.07.1862
Дочь: Воронкова (Воронкова) Марина Евдокимовна
Мать ребёнка: Воронкова Марфа Прокофьевна
Смерть
Неизвестно