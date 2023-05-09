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Воронков Евдоким Фирсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Воронков Фирс Яковлевич

Мать: Воронкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Марфа Прокофьевна

Рождение ребёнка
06.09.1845

Сын: Воронков Аким Евдокимович

Мать ребёнка: Воронкова Марфа Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1853

Сын: Воронков Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Воронкова Марфа Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1862

Дочь: Воронкова (Воронкова) Марина Евдокимовна

Мать ребёнка: Воронкова Марфа Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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