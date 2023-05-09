Воронков Фирс Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронков Фирс Яковлевич

Воронков Фирс Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Воронков Яков Карпович

Мать: Воронкова Дарья Зиновьевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Воронков Евдоким Фирсович

Мать ребёнка: Воронкова Анна

Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Дочь: Кунина Варвара Фирсовна

Мать ребёнка: Воронкова Анна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Воронкова Анисия Фирсовна

Мать ребёнка: Воронкова Анна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Воронкова Устиния Фирсовна

Мать ребёнка: Воронкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close