Воронков Фирс Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Воронков Яков Карпович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Воронков Евдоким Фирсович
Мать ребёнка: Воронкова Анна
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Дочь: Кунина Варвара Фирсовна
Мать ребёнка: Воронкова Анна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Воронкова Анисия Фирсовна
Мать ребёнка: Воронкова Анна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Воронкова Устиния Фирсовна
Мать ребёнка: Воронкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронкова Анна
Смерть
Неизвестно