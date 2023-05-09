Кунина (Воронкова) Варвара Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина (Воронкова) Варвара Фирсовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1826 и 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827

Отец: Воронков Фирс Яковлевич

Мать: Воронкова Анна

Бракосочетание
09.11.1845

Муж: Кунин Никанор Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1853

Сын: Кунин Иван Никанорович

Отец ребёнка: Кунин Никанор Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1855

Дочь: Кунина Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Кунин Никанор Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1856

Дочь: Кунина Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Кунин Никанор Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно