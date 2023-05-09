Кунина (Воронкова) Варвара Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1826 и 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827
Отец: Воронков Фирс Яковлевич
Мать: Воронкова Анна
Бракосочетание
09.11.1845
Рождение ребёнка
29.05.1853
Отец ребёнка: Кунин Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.01.1855
Дочь: Кунина Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Кунин Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.11.1856
Дочь: Кунина Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Кунин Никанор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно