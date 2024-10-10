Воронков Аким Евдокимович
Место рождения
Дата рождения06.09.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1845
Бракосочетание
18.10.1863
Рождение ребёнка
11.09.1864
Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1866
Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1869
Дочь: Воронкова (Воронкова) Параскева Акимовна
Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна
Рождение ребёнка
22.05.1871
Дочь: Воронкова (Воронкова) Ефросиния Акимовна
Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1874
Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1877
Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна
Смерть
Неизвестно