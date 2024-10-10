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Воронков Аким Евдокимович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.09.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1845

Отец: Воронков Евдоким Фирсович

Мать: Воронкова Марфа Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
18.10.1863

Жена: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1864

Сын: Воронков Федор Акимович

Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1866

Сын: Воронков Степан Акимович

Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1869

Дочь: Воронкова (Воронкова) Параскева Акимовна

Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.05.1871

Дочь: Воронкова (Воронкова) Ефросиния Акимовна

Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1874

Сын: Воронков Никита Акимович

Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1877

Сын: Воронков Семен Акимович

Мать ребёнка: Воронкова (Воинова) Христиния Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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