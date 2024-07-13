Наконечный Петр Васильевич 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наконечный Петр Васильевич

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

1762

Дата смерти

26.04.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Наконечный Василий

Мать: Наконечная Агафья Николаевна

Шабалинов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
До 1780

Жена: Наконечная Ульяна Карповна

запись о браке не найдена, предположительно
Рождение ребёнка
1784

Сын: Наконечный Максим Петрович

Мать ребёнка: Наконечная Ульяна Карповна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.04.1786

Сын: Наконечный Григорий Петрович

Мать ребёнка: Наконечная Ульяна Карповна

1786: ф.679 оп. 1, д. 110 (FS0190) п.11. У казака Григория Наконечнного родился сын Петр. Восприемник Иван Карапина
Рождение ребёнка
1789

Сын: Наконечный Василий Петрович

Мать ребёнка: Наконечная Ульяна Карповна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Наконечный Ефим Петрович

Мать ребёнка: Наконечная Ульяна Карповна

Упоминание
1796
Шабалинов, Чернігівська область
1796: ГАЧО, ф. 712, оп. 1, д. 256. Исповедная книга церквей Коропского уезда за 1796 г. п.39. 257. Петро Васильев Наконечный, 34 года Жена его Ульяна, 32 дети их Максим, 13 Григорий, 12 Ефим, 3 Праск... Показать все
Смерть
26.04.1807
Шабалинов, Чернігівська область
ф.679, оп.1, д 577 л.253, п.22 (FS0204) 26.04.1807 козак Шабалиновский Петр наконечный преставился и погребен сего месяца 28 числа в болезни пред смертью исповедовался, 56 лет

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