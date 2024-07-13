Наконечный Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти26.04.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Наконечный Василий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1780
запись о браке не найдена, предположительно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Наконечный Максим Петрович
Мать ребёнка: Наконечная Ульяна Карповна
Рождение ребёнка
05.04.1786
Сын: Наконечный Григорий Петрович
Мать ребёнка: Наконечная Ульяна Карповна
1786: ф.679 оп. 1, д. 110 (FS0190) п.11. У казака Григория Наконечнного родился сын Петр. Восприемник Иван Карапина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Наконечный Василий Петрович
Мать ребёнка: Наконечная Ульяна Карповна
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Наконечная Ульяна Карповна
Упоминание
1796
1796: ГАЧО, ф. 712, оп. 1, д. 256. Исповедная книга церквей Коропского уезда за 1796 г. п.39. 257. Петро Васильев Наконечный, 34 года Жена его Ульяна, 32 дети их Максим, 13 Григорий, 12 Ефим, 3 Праск... Показать все
Смерть
26.04.1807
ф.679, оп.1, д 577 л.253, п.22 (FS0204) 26.04.1807 козак Шабалиновский Петр наконечный преставился и погребен сего месяца 28 числа в болезни пред смертью исповедовался, 56 лет