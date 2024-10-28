Наконечный Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1786
Дата смерти07.02.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1786
1786: ф.679 оп. 1, д. 110 (FS0190) п.11. У казака Григория Наконечнного родился сын Петр. Восприемник Иван Карапина
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
1796
1796: ГАЧО, ф. 712, оп. 1, д. 256. Исповедная книга церквей Коропского уезда за 1796 г. п.39. 257. Петро Васильев Наконечный, 34 года Жена его Ульяна, 32 дети их Максим, 13 Григорий, 12 Ефим, 3 Праск... Показать все
Бракосочетание
Около 1806
Упоминание
1807
1807 679 о.4 д.3 л.535 258 - Петр Васильевич Наконечный 54 - 261 жена его Ульяна Карповна 54 259 - дети их: Ефим 13 - 262 Параскевия? 13 260 -Григорий 22 - 263 жена его Стефанида Фомовна 22 261 - Ма... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Наконечный Никита Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Наконечный Емельян Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Наконечный Евтроп Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.02.1861